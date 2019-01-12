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annesi 'i kaybetti! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel bugün...

Oyuncu , donör olmak istediği ve yaşaması için tüm çabayı sarf ettiği annesi ’i dün kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Hande Erçel’in annesi Aylin Erçel’in durumu son zamanlarda ağırlaşmıştı. Güzel oyuncu Hande Erçel’in dün annesini kaybettiği öğrenildi. Annesini kaybederek en büyük acıyı yaşayan Hande Erçel, bugün en acı vedayı yaşayacak. Hande Erçel’in annesi Aylin Erçel, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Giriş Tarihi: 12.1.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 12.1.2019 16:25
Hande Erçel annesi Aylin Erçel'i kaybetti! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel bugün...

Oyuncu 'in bir süredir kanser ile mücadele eden annesi , dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Hande Erçel annesi Aylin Erçel'i kaybetti! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel bugün...
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