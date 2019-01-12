Hem mühendis hem yetenekli bir oyuncu

BUGÜN NELER OLDU

Son olarak 'Ağlama Anne' dizisinin 'Zeynep'i olarak ekranda gördüğümüz 24 yaşındaki oyuncu Aslıhan Malbora, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu ve Kimya Mühendisliği öğrencisi. Malbora, hakkında bilinmeyenleri Cosmopolitan dergisine anlattı.Oyuncu olmak hayalimdi. Fakat mühendis bir ailenin çocuğu olmanın ve küçük bir şehirde yaşamanın sonucunda kendimi İTÜ'ye giden yolda buldum. Olmam gereken yerin orası olmadığını hep biliyordum fakat harekete geçmem biraz zaman aldı.Yaptığımız iş teknoloji ile direkt bağlantılı olduğu için teknoloji ilerledikçe sektördeki değişim ve gelişim de kaçınılmaz oldu. Dijital platformdaki dizilerle televizyon dizileri arasında en büyük fark, bir bölümün kaç dakika olduğu. Bu da daha özgün içerikler üretmeyi olağan kılıyor.Her projenin başka tadı var. Dram, komedi, bilim kurgu... Hepsi farklı bir yolculuk, farklı bir macera. Fakat izlemekten de en keyif aldığım tarzlardan olduğu için özellikle fantastik türdeki bir filmde yer almayı çok isterim. Birlikte calışma fırsatı bulmak istediğim yönetmenler ise saymakla bitmez... Alfred Hitchcock, James Cameron, Tim Burton, Woody Allen, Stanley Kubrick.En son izlediklerim arasından Charlize Theron'un 'Monster/Cani' filmindeki performansını çok beğendim.