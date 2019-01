Konser öncesi saunaya giriyor spor yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz yıl 100 konser vererek yılı şampiyon olarak kapatan Berkay; 2019'da konserlerine tam gaz devam ediyor. Her çarşamba People'da sahneye çıkan Berkay, neredeyse haftanın üçdört günü performans sergiliyor. Ocak ayında 15 konser verecek olan şarkıcı, bu yıl da şampiyonluğunu kimseye bırakmayacak gibi görünüyor. Bu yoğun temposuna rağmen, sahnesinde performansı hiçbir zaman düşmeyen Berkay'ın enerjisinin sırrı da ortayı çıktı. Ünlü popçu, her konserine sporcu gibi hazırlanıyor. Berkay; birçok sanatçı gibi sahne öncesi uyuyup dinlenmeyi tercih etmiyor, tam tersi sporla güç topluyor. Her sahne öncesi saunada yarım saat geçiren popçu, ardından spor yapıp konserine çıkıyor.Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olacağının müjdesini veren Berkay'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Eşi Özlem Ada Şahin'le 1.5 yaşında Arya adında bir kızları olan Berkay, yine kız babası olacak. Ünlü şarkıcı, "Bu duyguyu ikinci kez yaşayacağım için çok mutluyum" dedi. BerkayÖzlem Ada Şahin çiftinin ikinci kızlarının ismi Zeynep olacak.