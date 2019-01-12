Özpirinçci’den ‘hodri meydan’

BUGÜN NELER OLDU

Özge Özpirinçci, önceki gün oyuncu arkadaşları Berrak Tüzünataç ve Selin Şekerci'ye donör olmaları için 'Hodri meydan' dedi. Özpirinçci, önceki gün Kızılay'a giderek kan verdi, ardından sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı: 'Hadi bakalim! Herkes harekete geçiyor. İlik nakli bekleyen herkes için önce size en yakın kan verme noktasını bulun. İster kanver. org'dan, ister telefonunuzla 168'i arayarak. Sadece üç tüp kan alınıyor. Hepsi bu! Meydan okuduğum Selin Şekerci ve Berrak Tüzünataç'tan da kan verip kendi iki arkadaşlarına meydan okumalarını istiyorum! Sağlıkla kalın, kan verin ve donör olun. Siz de gidin kan verin ve iki arkadaşınıza meydan okuyun!'