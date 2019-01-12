Özyağcılar yorumuyla ‘Kral’ ve Taht Oyunları

BUGÜN NELER OLDU

Bugüne dek 'Uçlar', 'Demir', 'Hoşgeldin Boyacı' ve 'Kral' olmak üzere dört oyun sahneleyen Tiyatro Martı, kısa zamanda kendi kitlesini yaratmayı başardı. Zorlu yolculuğuna, kadına şiddet konusunda önemli söylemi olan ödüllü oyun 'Uçlar'la başlayan Tiyatro Martı, 'Hoşgeldin Boyacı' adlı komedi oyunuyla 20 sene sonra sahnelere dönen Erdal Özyağcılar gibi usta bir oyuncunun da katkısıyla rüzgarı arkasına aldı.'Hoşgeldin Boyacı' beşinci sezonunda kapalı gişe oynamaya devam ederken, Özyağcılar bu kez eşi Güzin Özyağcılar'la birlikte 'Kral' adlı oyunla sahnede. Serkan Üstüner'in yönettiği oyun, geçtiğimiz sezon başlamış ve yaza kadar sekiz kez sahnelenebilmişti.İlk kadroda yer alan Nihan Büyükağaç dizide oynamak için oyundan ayrılınca zor durumda kalan ekibe, Merve Engin dahil oldu. Onun da iki aylık hazırlık ve oyuna ısınma aşaması derken oyunun galası ancak geçtiğimiz günlerde yapılabildi. Gala, Tiyatro Martı'nın kuruluşunun beşinci yılına denk gelmiş oldu.Oyunun yönetmen yardımcısı ve aynı zamanda Tiyatro Martı'nın kurucusu Zeynep Özyağcılar, beş yılın su gibi geçtiğini, ilk başlarda çok zorlandıklarını ve tecrübe ede ede bugünlere geldiklerini anlattı. Özyağcılar, anne ve babasıyla aynı mesleği yapıp onlarla birlikte çalışma imkanına ulaşan şanslı isimlerden. Gerçi o bu şansı kendisi yaratmış.Çünkü babası Erdal Özyağcılar'ı 20 yıl sonra sahnelere dönmeye, annesi Güzin Özyağcılar'ı 'Kral' oyununda sahneye çıkmaya kendisi ikna etmiş. İyi de etmiş.Oyuna gelecek olursak...'Kral', Lonesco'nun 'Kral Ölüyor' adlı eserinden Erdal Özyağcılar tarafından yeniden yorumlanmış.400 yıldır iktidarda olan bir kralın ölüm karşısındaki çaresizliğini konu edinen oyunda Özyağcılar, bir türlü ölemeyen 'Kral 1. Beranger'ı oynarken; eşi Güzin Özyağcılar, kral ölsün diye uğraşıp iktidarı ele geçirmeye çalışan 'Kraliçe 1. Margarite'ı canlandırıyor.Onunla işbirliği yapan doktor, astrolog ve cellata Barış Kıralioğlu, saray hizmetçisi 'Jülyet'e Gözde Çetiner, saray muhafızına Ferdi Alver hayat veriyor.Kralın ölecek olmasına üzülen tek kişi ise Merve Engin'in başarıyla oynadığı ikinci kraliçe 'Maria'. Oyunun tüm yükünü üstlenen Erdal Özyağcılar, her sahnede ustalığını konuştururken, diğer oyuncular da krallarına layık bir oyun çıkarıyorlar.İlk perdede daha çok güldüren, ikinci perdede düşündüren oyun, seyirciyi ölüm gerçeğiyle yüzleştiriyor. Kral, günden güne kaçınılmaz sona yaklaşıyor. Bunu sevgi, saygı, empati, biraz güleryüz ve anılarına sahip çıkarak öteleyebilmesinin vurgulanması önemli bir yer taşıyor.Tüm dünyada 100'üncü doğum yılı kutlanan İsveçli yönetmen Ingmar Bergman'ın 1966 tarihli filmi Persona, Tiyatro Öteki Hayatlar tarafından tiyatroya uyarlandı. Yazar ve dramaturg H. Can Utku tarafından uyarlanan ve Yiğit Tuna'nın sahneye koyduğu oyunda, Berrin Dinçer ve Eda Erman rol alıyor. Uyarlama, filmin iki karakter arasındaki sürekli kimlik çatışmasını çeşitli yönlerden yorumlamaya uygun sinematografisini, sahne üzerinde farklı bir seyir boyutuna taşıyor. Oyun, yarın NoAct Sahne'de, 24 Ocak'ta ise Kadıköy Theatron'da seyirciyle buluşacak.