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'Playback gerçek bir performans değildir'

geçtiğimiz akşam Gece Nakkaştepe’de sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Türkmen, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 12.1.2019 15:02
'Playback gerçek bir performans değildir'

'HARAM HELAL KONUSUNU DİYANET İŞLERİ KONUŞUR'

Linet'in "Sahnede playback yapan şarkıcı haram para kazanır." açıklaması kendisine hatırlatılan sanatçı, "Haram demeyeyim ama, o biraz kişinin kendi vicdanıyla alakalıdır. Ben bir playback konserimden sonra "Performansınız çok iyiydi." yorumunu alınca, playback yapmayı bıraktım. İnsanların o şekilde kandırılmasını istemedim. Playback, bence de gerçek bir performans değildir fakat haram helal konusunu ben bilemem, o konuyu diyanet işleri konuşsun." dedi.

'SAKALIMI KESERSEM ÇOCUKLARIM YÜZÜME BAKMAYABİLİR'

Kendine has tarzıyla beğeni toplayan sanatçı tarzıyla alakalı 'Özel bir çaba harcamıyorum. Değiştirmeyi, yenilenmeyi seviyorum. Genel olarak sakalım aynıdır. Güzel, değişik kıyafetler giymeyi ve araştırıp bulmayı severim.' dedi. Basın mensuplarının 'Çocuklarınız, sakallarınızdan rahatsız olmuyorlar mı?' sorusunu 'Epey bir alıştılar, hatta sakallarımı kesersem yüzüme bakmayabilirler.' diyerek yanıtladı. Yeni çıkacak maxi single projesiyle alakalı da konuşan Türkmen, 'İhtimaller Perisi'ni çıkarttık. 3 şarkılık maxi çalışmam 'Virgül'ün ilk şarkısıydı. Diğer iki şarkıyı da ilk kez 4 Şubat'ta dinleyecekler. Albümdeki sözler Ozan Turgut'a, besteler bana ait. 'İhtimaller Perisi'ne klip çektik. Bu klibi, arkadaşım Bora Çifteller ile Hopa'da çektik." dedi. Başarılı sanatçı sevilen şarkıları ve muhteşem sahne performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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