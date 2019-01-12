Yapay zekanın dört teker hali

BUGÜN NELER OLDU

Kullanıcı deneyimlerine odaklanan Mercedes- Benz, yeni teknolojilerini geliştirdiği Lizbon'daki Mercedes I.O. Merkezi'nde bir deneyim yaşattı. Her geçen gün daha da kapsamlı hale gelen cep telefonları gibi otomobiller de bu değişimden nasiplerini alıyorlar. Mercedes-Benz de, MBUX adındaki Kullanıcı Deneyimi'ne odaklanıyor. Yeni A-Serisi'nin bilişim teknolojilerinin büyük bir kısmı Portekiz'deki Mercedes I.O. Merkezi'nde geliştirildi. Bu sebeple Portekiz'in okyanusa açılan bu muhteşem şehrinde Mercedes-Benz'in bir organizasyona katıldık. Burada bir yazılım merkezi açan Mercedes-Benz için geleceğin yakıtı data yani bilgi olarak nitelendiriliyor. Yeni A-Serisi'nde kullanılmaya başlanan sistem, 23 farklı dili algılayabiliyor ve aksanlar ve lehçeler üzerinde uzmanlaşıyor.Araç içindeyken 'Hey Mercedes' denildiğinde aktif hale gelen sesli komut sistemi, hem aracın fonksiyonları, hem de belli başlı pek çok sorunuza yanıt bulmaya çalışıyor. Örneğin; 'Tavan perdesini kapa' dediğinizde cam tavanın perdesi kapatılıyor, 'Çok soğuk' dediğinizde klima ısısı yükseltiliyor veya 'Radyonun sesini kıs' dediğinizde müziğin sesi kapatılıyor. Böylesine komutlarla aracın fiziksel özelliklerine ellerinizi direksiyondan kaldırmadan müdahale edebiliyorsunuz. Yeni seri; sessiz, dingin ve titreşimden uzak bir sürüşe sahip. İyileştirilen yürüyen aksam, karoser yalıtımı ve aero akustik kadar şasi ve iskelette alınan önlemler de sürüş konforuna katkı sağlıyor. Marka, farklı tiplerinde de bu teknolojileri sunmaya hazırlanıyor.