Doçentten Kaya’ya karşı atak

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın, Türk-Alman Üniversitesi'nde görevli olan Doçent Dr. Ruhet Genç'ten 192 bin liralık alacağı vardı. Kaya, Dr. Genç'in borcunu ödemeyi reddetmesi üzerine, alacağını tahsil etmek için geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurmuştu. Ünlü oyuncu, faizle ve yargılama giderleriyle yaklaşık 230 bin lira alacağı olduğunu belirterek Doç. Dr. Genç hakkında icra takibi başlatmıştı.Doç. Dr. Genç, iddiaya göre; gelen icra takibine rağmen ödeme yapmayı reddetmiş, bunun üzerine Genç'in icra kapsamında tüm mal varlığına haciz konulmuştu. Geçtiğimiz günlerde, İcra Müdürlüğü'ne başvuran Doç. Dr. Genç, mal varlığına konulan haciz kararına itiraz etmiş, icra ihbarnamesinin kendisine tebliğ edilmediğini beyan ederek mal varlığına konulan haczin kaldırılmasını istemişti. Dosya, Genç'in itirazı üzerine İcra Hukuk Mahkemesi'ne gönderildi. İcra Hukuk Mahkemesi'nce Genç'e çıkarılan tebligatın üniversite çalışanı tarafından alındığı belirlenince, mal varlığı üzerindeki haciz kaldırıldı. İcra dosyası devam ederken Doç. Dr. Genç, ünlü oyuncu tarafından mağdur edildiğini beyan ederek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Ünlü oyuncudan 200 bin liralık tazminat talep eden Genç'in açtığı dava ilerleyen günlerde görülecek.