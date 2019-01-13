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Son dakika: ile aşk mı yaşıyor? Itır Esen ile Acun Ilıcalı hakkında flaş iddia!

ile aşk yaşıyor dedikoduları magazin gündemine son dakika haberi olarak düştü. Acun Iıcalı ile 26 Kasım'da tek celsede boşanmış ve bu olay uzunca bir süre konuşulmuştu. Daha sonra ise Deren Talu ile aşk yaşadığı iddiası ortaya atılmıştı. Bu gelişmelerin üzerine magazin gündemine yeni bir iddia daha geldi. Bu konuda kısa sürede en çok aratılan konular arasında kendine yer buldu. Peki Acun Ilıcalı ile Itır Esen aşk mı yaşıyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.1.2019 14:16
Son dakika: Acun Ilıcalı ile Itır Esen aşk mı yaşıyor? Itır Esen ile Acun Ilıcalı hakkında flaş iddia!

ile aşk yaşıyor dedikoduları magazin gündemine son dakika olarak düştü. 'ndan 26 Kasım'da ayrılmasının ardından nafaka iddiaları ile uzunca bir süredir gündemi meşgul etmeye devam eden Ilıcalı ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Itır Esen ile baş başa yemek yediği ve yurt dışına gittikleri iddia edildi. Daha sonra ortaya çıkan bir fotoğraf ise bu iddiaları doğrular nitelikte gibi gözüküyor. Bir diğer detay ise sosyal medyada tartışılan bir konudan geldi. Itır Esen ile Şeyma Subaşı'nın benzerlikleri birçok kişinin dikkatini çekti. Peki Acun Ilıcalı ile Itır Esen aşk yaşıyor mu? İşte detaylar...

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Son dakika: Acun Ilıcalı ile Itır Esen aşk mı yaşıyor? Itır Esen ile Acun Ilıcalı hakkında flaş iddia!
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