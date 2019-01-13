Son dakika: Acun Ilıcalı ile Itır Esen aşk mı yaşıyor? Itır Esen ile Acun Ilıcalı hakkında flaş iddia!

Acun Ilıcalı ile Itır Esen aşk yaşıyor dedikoduları magazin gündemine son dakika olarak düştü. Şeyma Subaşı'ndan 26 Kasım'da ayrılmasının ardından nafaka iddiaları ile uzunca bir süredir gündemi meşgul etmeye devam eden Ilıcalı ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Itır Esen ile baş başa yemek yediği ve yurt dışına gittikleri iddia edildi. Daha sonra ortaya çıkan bir fotoğraf ise bu iddiaları doğrular nitelikte gibi gözüküyor. Bir diğer detay ise sosyal medyada tartışılan bir konudan geldi. Itır Esen ile Şeyma Subaşı'nın benzerlikleri birçok kişinin dikkatini çekti. Peki Acun Ilıcalı ile Itır Esen aşk yaşıyor mu? İşte detaylar...