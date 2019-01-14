‘Can dostlar’ın set eğlencesi

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Yarıyıl tatilini renklendirecek BKM yapımı 'Can Dostlar' filminin setinden eğlenceli kareler geldi. Filmin 10 küçük yıldızı, çekimlerde ses ekibinin boom'unu alıp havaya kaldırdı. Yönetmen koltuğuna da oturan minik oyuncular, çekimler boyunca doyasıyla eğlendi 'Güldüy Güldüy Show Çocuk' ekibiyle birlikte filmde; Selim Bayraktar, Onur Atilla, Ünal Yeter, Esin Eden, Dilşah Demir, Doğan Akdoğan, Tuğçe Karabayır, Ali Rıza Tanyeli, Gökçe Atlas gibi isimler rol alıyor. Yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un yaptığı, senaryosunu Murat Kepez, Uğur Gövercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagehan Cemcir, Onur Ümit, Öner Ateş ve Pelin Serin'in yazdığı 'Can Dostlar' 18 Ocak'ta vizyona girecek.