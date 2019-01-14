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Sahnede mini defile

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Sahnede mini defile
Türk müziğinin iki dev ismi Kubat ve Funda Arar, önceki akşam Günay Restaurant'da sahneye çıktı. Gecenin açılışını türkülerle yapan Kubat, "Bizi biz yapan şeylerden biridir türküler. Bize bu türküleri kazandıran büyük ozanlarımıza selam olsun" dedi. Kubat'ın ardından sahneye çıkan Arar, ilk bölümde pembe, ikinci bölümde siyah bir kostüm giyerek gözlere de hitap etti. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arar, sömestirde Uludağ'a gideceğini söyleyerek ekledi: "Oğlum Aras seviyor kaymayı ama ben kaymıyorum, çünkü korkuyorum. Daha önce ufak bir kaza sonucu düşmüştüm, altı ay ayağım alçıda kalmıştı."
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Sahnede mini defile
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