Kartalkaya’da beyaz tatil

BUGÜN NELER OLDU

Bolu Kartalkaya kış sezonunu konuklarına dolu dolu yaşatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu da dağda ünlü konuklar vardı. İstanbul cemiyet hayatının sevilen simalarından Elif Dürüst, kızı Yasemin'le birlikte kayak yapmak için Kartalkaya Kaya Palazzo pistini tercih etti. Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel ve kızıyla birlikte Kartalkaya Palazzo Ski&Mountain Resort'taydı. Fatih Kıral Mobilya'nın genç veliahtı Oğuz Kıral da Kartalkaya'da kayak keyfi yapan isimler arasındaydı. Mediterra Capital'in kurucu ortaklarından Ahmet Faralyalı, ailesi ve dostlarıyla birlikte beyazın tadını çıkartmak için hafta sonu Kartalkaya'daydı.