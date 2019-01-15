Kıbrıs’ta sanat günleri

BUGÜN NELER OLDU

30'uncu kuruluş yılına özel 2019 Sanat Günleri ile sosyal sorumluluk projelerine devam eden Merit International, resim sanatı ile Kuzey Kıbrıs'a destek oluyor. Kuzey Kıbrıslı sanatçı Salih Mustafa Çizel'in tüm geliri eğitime bağışlanacak olan resim sergisi, önceki gün Merit Royal Hotel'de kalabalık bir davetli topluğunun katıldığı tören ile açıldı. Açılışta konuşma yapan Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, "Yaptığımız her sosyal sorumluluk projesi bize ayrı bir mutluluk veriyor" dedi. Çizel ise, "Sanat paylaşmakla yücelir' diye konuştu.