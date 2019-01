BUGÜN NELER OLDU

BEST Model Of The World 2017 birincisi Aslıhan Karalar, önceki akşam Lucca'daydı. Geçtiğimiz günlerde Adana'da bir düğünde Hakan Sabancı ile birlikte görüntülenen Karalar, "Hakan ile sadece iyi arkadaşız. Daha 19 yaşındayım. Odak noktam kariyerim ve okulum. Yakında ekranda olacağım" dedi.