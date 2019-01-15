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Ünlü sanatçı 'in acı günü

'in annesi sağlık sorunları nedeniyle Bahçelievler'deki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcı, bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Leyla Tatlı'yı sık sık ziyaret ediyordu. Bugün öğlen saatlerinde İbrahim Tatlıses’in annesi Leyla Tatlı’yı kaybettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 15.1.2019 12:43 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 12:50
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in acı günü

İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı sağlık sorunları nedeniyle Bahçelievler'deki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

SIK SIK ZİYARET DİYORDU

Ünlü şarkıcı, bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Leyla Tatlı'yı sık sık ziyaret ediyordu.

İBRAHİM TATLISES ANNESİNİ KAYBETTİ

Bugün öğlen saatlerinde Tatlıses'in annesini kaybettiği öğrenildi. Leyla Hanım, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Acı haberi alan ünlü türkücü soluğu hastanede aldı. Leyla Tatlı'nın cenaze töreninin iki saat içinde belirleneceği ifade edildi.

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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in acı günü
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