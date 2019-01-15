Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! Günlük burç yorumu 15 Ocak 2019 Salı

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanıdığımız Zeynep Turan, bugünün burç yorumlarında aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 15 Ocak Salı burç yorumlarınızda ne var? Sizler için derledik.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 15 OCAK 2019 SALI

Astrogündem; Ay-Satürn 60'lığı kadın haklarıyla ilgili güven verici projelere ve yeni girişimlere işaret ediyor. Çocukların ve kadınların ön planda olacağı bugün dünyanın pek çok yerinde sosyal sorumluluk projelerine şahit olabiliriz. Bugünden itibaren Boğa burçları için kader yeniden yazılmaya başlıyor.

KOÇ: Hareketlerinin duygularına bağlı olduğu bir gündesin. Aldığın kararlardan daha sonra pişmanlık yaşayabilirsin. İçine kapanma eğiliminde olmamaya özen göstermelisin. Arkadaşlarınla daha çok zaman geçirmen hem içini açacak hem de yaşadığın ruh halinden sıyrılmana yardımcı olacaktır. Gün içerisinde yeni gelişmeler yaşayabilirsin.

BOĞA: İşyerindeki disiplinden boğulduğun için serzenişlerde bulunurken ölçüyü kaçırmamaya çalışmalısın. Maddi sorunlarını kesin bir şekilde ortadan kaldırmadan, yeni bir iş arayışına girmek bu günlerde seni daha da zor duruma sokabilir. Ama hemen panik yapmana gerek yok, daha sağduyulu davranarak hareket edebilirsin.