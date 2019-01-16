Amine Gülşe ile Mesut Özil’in düğün tarihi ve yeri belli oldu!

Oyuncu ve model Amine Gülşe ile futbolcu Mesut Özil, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Ünlü çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından, "Allah'ın izniyle sonsuza dek..." notuyla takipçileriyle paylaştı. Mesut Özil ve Amine Gülşe, iki yıllık aşklarını nişanla taçlandırdı. Gözde çiftin bu yaz İstanbul’da dünyaevine gireceği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 16.1.2019 10:55Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 10:59
Oyuncu ve model Amine Gülşe ile futbolcu Mesut Özil, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Ünlü çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından, "Allah'ın izniyle sonsuza dek..." notuyla takipçileriyle paylaştı.