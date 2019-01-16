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Dünyanın en ünlü keman sanatçılarından , dünya turnesinde…

Dünyanın en ünlü keman sanatçılarından , “ROYAL GARAGE” dünya turnesiyle 13 Nisan’da Volkswagen Arena’da. Ara Malikian, New Age’den beslenen klasik müzik olarak tanımladığı stiliyle, gittiği her yerde biletleri günler öncesinde tükenen “ROYAL GARAGE” dünya turnesini ’a taşıyor. Lübnan’daki savaş patlak verdiğinde, tüm dünyada modern gruplar garajlarda prova yapmaya başlayıp, müzik tarihini değiştirecek bir stil yarattıyor ve Ara Malikian da bu akımın dışında kalmak istemiyor.

Giriş Tarihi: 16.1.2019 11:53
Dünyanın en ünlü keman sanatçılarından Ara Malikian, dünya turnesinde…

MÜZİĞE OLAN BÜYÜK AŞK…

On yaşındayken babasının "Haydi evlat garaja gidelim, The Rolling Stones gibi bir rock grubu oluşturacağız." dediğini anlatan Ara Malikian, amcası Nono'nun kendisini yıpranmış bir trompetle, ve büyükannesinin bir mandolin ile beklediğini anlatıyor. Malikian, o günlere geri dönüp baktığında gerçek bir rock'n roll göremese de müziğe olan büyük bir aşkı gördüğünü anlatıyor.

ÇOK FARKLI BİR KONSEPT

'Royal Garage', Ara Malikian'ın farklı ülkelerin müzik kültürünü garajlarının derinliklerinden çıkardığı, Dünya'nın dört bir yanından en iyi ve en karakteristik sesleri keşfederek oluşturduğu müziğe özel bir turne. Malikian'ın kariyerini şekillendiren çok çeşitli ve egzotik tarzlardan beslenen çok farklı bir konsept.

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Dünyanın en ünlü keman sanatçılarından Ara Malikian, dünya turnesinde…
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