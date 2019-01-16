Dünyanın en ünlü keman sanatçılarından Ara Malikian, dünya turnesinde…

MÜZİĞE OLAN BÜYÜK AŞK…

On yaşındayken babasının "Haydi evlat garaja gidelim, The Rolling Stones gibi bir rock grubu oluşturacağız." dediğini anlatan Ara Malikian, amcası Nono'nun kendisini yıpranmış bir trompetle, ve büyükannesinin bir mandolin ile beklediğini anlatıyor. Malikian, o günlere geri dönüp baktığında gerçek bir rock'n roll göremese de müziğe olan büyük bir aşkı gördüğünü anlatıyor.

ÇOK FARKLI BİR KONSEPT

'Royal Garage', Ara Malikian'ın farklı ülkelerin müzik kültürünü garajlarının derinliklerinden çıkardığı, Dünya'nın dört bir yanından en iyi ve en karakteristik sesleri keşfederek oluşturduğu müziğe özel bir turne. Malikian'ın kariyerini şekillendiren çok çeşitli ve egzotik tarzlardan beslenen çok farklı bir konsept.