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İbrahim Tatlıses'in en acı vedası... İbrahim Tatlıses'in 86 yaşındaki annesi Leyla Tatlı, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Leyla Tatlı'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Annesine veda eden İbrahim Tatlıses ayakta durmakta zorlanırken sevenleri gözyaşlarını tutamadı. İşte İbrahim Tatlıses'in en acı vedası...

Giriş Tarihi: 16.1.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 16:33