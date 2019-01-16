Haberler > Günaydın Haberleri > Rihanna babasını mahkemeye verdi

babasını mahkemeye verdi

Şarkıcı , kozmetik markasına da verdiği soyadı Fenty'i kullanarak çıkar sağladığını iddia ettiği babasını mahkemeye verdi.

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019 13:19 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 13:20
Rihanna babasını mahkemeye verdi

BBC'nin haberine göre, "Fenty Beauty" isimli kozmetik markasını kuran Rihanna, "Fenty Entertainment" isimli şirketi kuran babası Ronald Fenty hakkında, telif hakkı kendisinde olan "Fenty ismini kullanmak" suçlamasıyla dava açtı.

Dava dosyasında, babasının kullandığı şirket isminin, ünlü şarkıcının kozmetik markasına zarar verdiği ve halkı yanlış yönlendirdiği belirtildi.

Rihanna, mahkemeden, şirketin ticari amaçla "Fenty" adını kullanmasını yasaklamasını talep etti.

Fenty Entertainment'ten ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Rihanna'nın, ticari faaliyetlerinde 2012'den bu yana "Fenty" adını kullandığı biliniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rihanna babasını mahkemeye verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN