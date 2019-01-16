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'ten ünlü oyuncuya cevap! Seda Alkor eleştiri yağmuruna tutuldu

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika’da su kuyuları açtıran ’i oyuncu , eleştirdi. Usta oyuncu ‘Afrika’yı bırakıp Türkiye’ye yardım etsin’ çıkışıyla sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Hayırsever binlerce kişi, oyuncuya tepki gösterdi. Açıklamasıyla sosyal medyaya damga vuran Alkor'a "Oradakiler de can. Hem Afrika'dakiler, yiyecek ekmeği bırakın su bile bulamıyor. İyi niyetlerle yapılan davranışın; dini, dili, ırkı veya önceliği olur mu? Bunlar çok hatalı düşünceler" diye karşılık verdi. Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, ise sosyal medya hesabından yapılan yardımların, bağışların ve açılan kuyuların nasıl yapıldığını ayrıca ülke içerisindeki faaliyetleri de "Toplu cevap olsun ümidiyle" başlığıyla açıkladı.

Giriş Tarihi: 16.1.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 10:28
Gamze Özçelik'ten ünlü oyuncuya cevap! Seda Alkor eleştiri yağmuruna tutuldu

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika'da su kuyuları açtıran 'i oyuncu , eleştirdi. Usta oyuncu 'Afrika'yı bırakıp Türkiye'ye yardım etsin' çıkışıyla sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Gamze Özçelik'ten ünlü oyuncuya cevap! Seda Alkor eleştiri yağmuruna tutuldu
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