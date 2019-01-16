Skandal Ayşen Gruda paylaşımları! Sosyal medya ahlaksızları şimdi de…
Sosyal medya ahlaksızları, şimdi de ‘Ayşen Gruda öldü’ yalanını yaydı... Kısa sürede gerçeğin böyle olmadığı ortaya çıktı. Birçok kişi duruma tepki gösterdi. Usta oyuncu Ayşen Gruda'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Özel bir hastaneden yapılan açıklamada, sanatçının tedavisine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazı desteğiyle devam edildiği belirtildi. "Yanlış duyumları lütfen dikkate almayınız. Sağlık durumu ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi. Ayşen Gruda, mide kanaması şikayetiyle 14 Aralık'ta yoğun bakıma ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
Giriş Tarihi: 16.1.2019 10:08Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 10:15
Sosyal medya ahlaksızları, şimdi de 'Ayşen Gruda öldü' yalanını yaydı... Kısa sürede gerçeğin böyle olmadığı ortaya çıktı. Birçok kişi duruma tepki gösterdi...