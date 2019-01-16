Usta sanatçı Müşerref Akay hangi siyasi partiyi desteklediğini açıkladı!
Usta sanatçı Müşerref Akay, katıldığı canlı yayında yerel seçimlerde Binali Yıldırım'ı desteklediğini söyleyerek "Ona kurban olayım, inşallah başkanımız olur." dedi. Programda geçtiğimiz sene hayatını kaybeden yakın dostu Nuray Hafiftaş'ın ölüm yıl dönümü için bir etkinlik düzenlemek istediğini açıklayan Müşerref Akay, etkinliğe Binali Yıldırım'ın da gelmesini istediğini söyledi. Müşerref Akay, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı desteklediğini söyleyerek canlı yayında öpücük yolladı…
Giriş Tarihi: 16.1.2019 15:12Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 15:28
Usta sanatçı Müşerref Akay, katıldığı canlı yayında yerel seçimlerde Binali Yıldırım'ı desteklediğini söyleyerek "Ona kurban olayım, inşallah başkanımız olur." dedi.