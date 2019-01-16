Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 16 Ocak 2019 Çarşamba günlük burç yorumu yayınlandı

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanıdığımız Zeynep Turan, bugünün burç yorumlarında aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 16 Ocak Çarşamba burç yorumlarınızda ne var? Sizler için derledik.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 16 OCAK 2019 ÇARŞAMBA

Astrogündem; Ay-Plüton 120'lığı yer gök toprak diyor. Türkiye'nin dört bir köşesinden tarihi eserler çıkarken dünya basınında 30 gün sonra yer almaya başlayacak. Avrupa'da yaşanan gösteriler 120 gün içinde daha da keskin bir hal alabilir. Enerji söktürende büyük yaptırımlar kapıda! Yüz yılın en uzun tutulmasına 5 gün kaldı!

KOÇ: Kalabalıklara öncülük edeceğin bir gün. Ama ben bugün insanlara direktiflerde bulunmanı ya da onları yönlendirmeni tavsiye etmem. Ay'ın konumu aldığın kararların geçici olabileceğini ve çok çabuk fikir değiştirebileceğini vurguluyor. Aman dikkat! Bugün gönlüne ne sığdırmak istiyorsan onu yapacaksın. İşlerine, gündelik hayatına ve ailene özel bir iltimas olacak.

BOĞA: Etrafındaki insanların başı sıkıştıklarında sana danışacaklarına hiç şüphe yok. Öğrenci olan Boğa burçları için oldukça verimli bir gün. Ekip çalışmasına dâhil olan Boğa burçları da bugün çok başarılı bir performans sergileyebilir. Konuşmalarını ve fikirlerini tam anlamıyla yansıtabileceğin harika bir gün seni bekliyor.