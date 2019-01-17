Büyük besteciye özel gece

BUGÜN NELER OLDU

Türk müziğinin yaşayan en önemli bestekarlarından, 83 yaşındaki Erol Sayan için geçtiğimiz günlerde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda özel bir program düzenlendi. Hazırlıkları üç ay süren gece, Sayan'ın en bilinen eserlerinden 'Hatıra'nın icra edilmesiyle başladı. Ardından Murat Bardakçı, Sayan'ın musiki dünyasındaki yeri ve değeriyle ilgili konuşma yaptı. Bardakçı, "TRT Radyosu, 1970'li yılların sonunda kadar Erol Sayan ile açılır, Erol Sayan ile kapanırdı. Senelerce dinledik, yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Çok güzel eserler vermiştir, bundan sonra da verecektir" dedi. "En küçükten en büyüğe hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım" diyen Sayan ise program süresince sahnede kendisi için ayrılan koltukta oturarak bazı eserlerin beste ve güftelerinin ortaya çıkış hikayelerini müzikseverlerle paylaştı.