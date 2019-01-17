Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'dan yeni hamle!

Mars Group'un bilet yanında zorla mısır satarak maliyeti yükseltip kendilerine düşen payı düşük tuttuğunu iddia eden Şahan Gökbakar ile Cem Yılmaz'dan yeni hamle geldi. Kriz nedeniyle filmlerinin vizyon tarihini erteleyen ikili, bir diğer dağıtım şirketi UIP ile el sıkıştı. Gökbakar, 'Recep İvedik 6'yı 8 Şubat'ta, Yılmaz da 'Kara Komik Filmler'i 15 Mart'ta izleyiciyle buluşturacak.
Giriş Tarihi: 17.1.2019 16:30Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 16:34
Mars Entertainment Group (Cinemaximum sinema zinciri) ile kriz yaşayan isimlerden Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ın UIP şirketiyle anlaştıkları ve filmlerinin beklenen tarihlerinde vizyonda olacağı iddia edildi.