Gerçek Yalgın müzikseverlerle buluştu

Geleneksel Türk motiflerinin rock müzik ezgileriyle süslendiği albüm, gerek soundu gerekse Gerçek Yalgın'ın kendine has yorumuyla uzun yıllar dillerden düşmeyecek bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

AVRUPA KONSERLERİNE DEVAM EDİYOR

Usta isimlerle, ustalara ait eserlerin yeniden yorumlandığı bu albümde Gerçek, kendini bir 'çırak' olarak görüyor. Gerçek Yalgın yeni albümünde, 'Kerkük' ve 'Dostlar Merhaba' gibi klasiklerin yanı sıra 'Ayletme Beni' ve 'Sarhoş' adlı eserleri de seslendirdi. Sahne çalışmalarına ağırlık veren Gerçek Yalgın, 2019 yazında vereceği konserlerin repertuvar hazırlıklarını da tamamlayarak Avrupa konserlerine devam ediyor.