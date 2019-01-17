Saruhan Hünel’den eski sevgilisine konuşma yasağı

BUGÜN NELER OLDU

Gazetecı Eda Sönmez, altı aylık ilişkileri süresince oyuncu Saruhan Hünel tarafından beş kez darp edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.Savcılık, Hünel hakkında yaralama, tehdit, hakaret ve kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçları kapsamında iddianame düzenlenmiş fakat Hünel, delil yetersizliğinden beraat etmişti. Bu gelişme sonrası Eda Sönmez şunları söylemişti: "Hiçbir kadın adının, medyada 'şiddete maruz kalan' sıfatıyla anılmasını istemez. Bu sebeple Hünel hakkında verilen cezayı gündeme getirmedim. Ancak karşılaştığım haberlerin Hünel'i aklamaya yönelik olduğunu görünce durumu açıklamak zorunda kaldım. Ben darp edildim ve yargılama sonrası Hünel hapis ve adli para cezasına çarptırıldı. Beraat etmesi suç işlemediği anlamına gelmez." Hünel, Sönmez'in açıklaması ardından İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Sönmez hakkında konuşma yasağı koydurdu.HÜNEL'IN avukatı Burak Temizer, konuşma yasağıyla ilgili şunları söyledi: " Eda Sönmez, üç ay süre ile basın başta olmak üzere hiçbir yerde konuşamayacak. Müvekkilim de beraat ettiği halde hakkında yürütülmeye çalışılan algı operasyonundan korunmuş olacak."