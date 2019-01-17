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Kar üstünde müzik ve dans

Giriş Tarihi: 17.1.2019
Kar üstünde müzik ve dans
TÜRKIYE'nın ilk kış elektronik müzik festivali Uludağ Music Festival; dört gün beş gece boyunca tatilcileri müziğe doyurdu. 13 yabancı, 15'ten fazla yerli DJ'in sabahlara kadar binlerce kişiyi karlar üzerinde eğlendirdiği festivalde; aralarında Artbat, Slam, Red Axes, Caravaca, Shonky, Frankey& Sandrino, Mabbas, Serhat Demiral, Nicolas Lutz, Ferhat Albayrak, Jennifer Cardini ve Miyagi'nin de bulunduğu techno ve house müziğin önde gelen DJ'leri performans sergiledi. Etkinliğe katılanlar arasında; Pınar Altuğ-Yağmur Atacan ve kızları Su, Akasya Asıltürkmen, Gözde Kansu, Özge Özder, Serhan Sokulgan ve Merve Oflaz da vardı.
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