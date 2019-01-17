Melis Sütşurup paylaştı! Gözler Mustafa Sandal'a çevrildi!

Aşkları, 2018'in son günlerinde yaptıkları Milano kaçamağında gün yüzüne çıkan ikili, ardından soluğu Tayland'da almıştı. Kendinden 20 yaş büyük popçunun 49'uncu yaş gününü de geçen hafta Roma'da kutlayan Melis Sütşurup, önceki gün aşka geldi. Kız arkadaşlarıyla Kartalkaya'ya giden Melis Sütşurup, Mustafa Sandal'ın yeni şarkısı 'Gel Bana'yı aracında dinlerken çektiği videoyu Instagram'da paylaştı…
Giriş Tarihi: 17.1.2019 14:48Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 14:51
Mustafa Sandal'la yaklaşık iki aydır birlikte olduğu konuşulan Melis Sütşurup'tan şarkılı itiraf geldi. Sosyetik isim, önceki akşam Mustafa Sandal'ın yeni şarkısı 'Gel Bana'yı paylaştı