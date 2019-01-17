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paylaştı! Gözler 'a çevrildi!

Aşkları, 2018'in son günlerinde yaptıkları Milano kaçamağında gün yüzüne çıkan ikili, ardından soluğu Tayland'da almıştı. Kendinden 20 yaş büyük popçunun 49'uncu yaş gününü de geçen hafta Roma'da kutlayan , önceki gün aşka geldi. Kız arkadaşlarıyla Kartalkaya'ya giden Melis Sütşurup, 'ın yeni şarkısı 'Gel Bana'yı aracında dinlerken çektiği videoyu Instagram'da paylaştı…

Giriş Tarihi: 17.1.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 14:51
Melis Sütşurup paylaştı! Gözler Mustafa Sandal'a çevrildi!

'la yaklaşık iki aydır birlikte olduğu konuşulan 'tan şarkılı itiraf geldi. Sosyetik isim, önceki akşam Mustafa Sandal'ın yeni şarkısı 'Gel Bana'yı paylaştı

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Melis Sütşurup paylaştı! Gözler Mustafa Sandal'a çevrildi!
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