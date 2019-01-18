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’da yepyeni bir oyun

Giriş Tarihi: 18.1.2019
Ankara’da yepyeni bir oyun
Yönetmenliğini Cebrail Esen'in yaptığı 'Taksir' oyunu, yarın Sahne Çolpan Ankara'da perde açacak. Mustafa Sancak tarafından yazılan oyunun başrollerini Egemen Tekmen, Rukiye Yüksel Çetinkaya, Yiğit Kiraz, Oktay Bircan ve Kaan Gültekin paylaşıyor. Oyunun konusu ise şöyle: Tüketim çılgınlığı ve ulaşamayacağı bir güçle özdeşleşmeye çalışarak hayatlarını anlamlı kılmaya çalışmak; çağımızda çalışan kesimin içine düştüğü en büyük çelişkidir. Eğitimli bir çiftin yaptığı trafik kazası köklerini kaybetmiş bir mülteciyle yollarının kesişmesine neden olur.
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Ankara’da yepyeni bir oyun
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