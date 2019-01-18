Don Quıchotte operası ilk kez Türkiye’de

BUGÜN NELER OLDU

Mıguel de Cervantes'in 1600'lerin başında yazdığı ve güncelliğini yitirmeyen 'Don Kişot'tan esinlenilerek bestelenen 'Don Quichotte Operası', Türkiye'de ilk kez sahneleniyor. Eser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından yarın Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturulacak. Don Quichotte Operası'nı Recep Ayyılmaz sahneye koyarken, Zdravko Lazarov ve Cervantes Enstitüsü'nün katkılarıyla İspanya'dan davet edilen Helena Bayo, orkestra şefliğini üstlenecek. Dekor tasarımı Efter Tunç'a, kostüm tasarımı Gizem Betil'e, ışık tasarımı Yakup Çartık'a, koreografisi Beyhan Murphy'e ait olan operanın koro şefi ise Paolo Villa... Kült eser; insanlığa bazen üzücü, bazen sarsıcı hayat dersleri veriyor.