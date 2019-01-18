Her şey yolunda yeni bölüm 24 Ocak’ta

İşte, sette her şeyin yolunda olduğunun, 24 Ocak'tan itibaren dizinin yeni bölümleriyle ekranda olmaya devam edeceğinin belirtildiği o açıklama: "Önce bir TV kanalında, sonra da dijital mecralarda yapılan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin Adana'daki setinde isyan çıktığına dair haberler tamamen gerçek dışıdır. Setimizde çalışan, setimize hizmet satın aldığımız Adana esnafından veya bölgeden herhangi bir kişiye, kuruma ödeme yapılmaması gibi bir durum söz konusu değildir.

Sezonun en iddialı, en başarılı dizisini hazırlayan ekibimiz, büyük bir keyif ile gelecek bölümlerin çekimine devam etmektedir. Bu tür iddiaların nereden kaynaklandığını bilemediğimizi ancak haber konusu haline getirirken iddiaların şirketimize hiç sorulmadan gerçekmiş gibi yayınlandığını da belirtmek isteriz. 24 Ocak'tan itibaren her perşembe yeni bölümlerimizle atv'de olacağız."