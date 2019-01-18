Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı - Günlük burç yorumu 18 Ocak 2019 Cuma

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanıdığımız Zeynep Turan, bugünün burç yorumlarında aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 18 Ocak Cuma burç yorumlarınızda ne var? Sizler için derledik.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 18 OCAK 2019 CUMA

Astrogündem; Venüs, mücadele gezegeni Mars'la 120'lik oluştururken; bu dönem başlayan projelerin zahmetsizce ve kolayca başarıya ulaşabileceğine vurgu yapıyor. Bugün yeni ticari anlaşmalar gündeme gelirken, uluslararası ticaret birliklerinin kurulduğuna da şahit olabiliriz. Sağlık sektöründe yasal düzenlemeler doktorları gündeme getirecek.

KOÇ: Bugün birçok işi başarabilirsin. Nelerin üstesinden geldiğini gördükçe kendine olan güvenin aratacaktır. İşine motive olduğun zaman kimsenin söylediklerine kulak asmıyorsun. Kendi işini yapıyorsan, vergi, kredi gibi ödemelerde bazı açmazlarla karşılaşabilirsin. Sağduyulu ve pratik çözümler üreteceksin.

BOĞA: Sergilediğin çocukça davranışlarla çevrendeki kişilerden tepki almana neden olabilir. Sürekli kendi isteklerin doğrultusunda hareket etmen, senden uzaklaşmalarına sebep olabilir. Bugün hareketlerini kontrol altına almadığın takdirde arkadaşlarınla da gerginlik yaşayabilirsin. Eleştiri yapmaktan uzak durmalısın.