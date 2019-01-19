'Hepsi' grubunun üyesi Cemre Kemer’den Gülçin Ergül'e sert sözler!

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun eski solisti Gülçin Ergül, magazin programına konuk oldu. Gülçin Ergül, 'Hepsi' grubundan mutsuz olduğu için ayrıldığı söyleyince grup üyesi Cemre Kemer'den cevap gecikmedi. Gülçin Ergül, gruptan ayrılmasıyla ilgili "Her şeyin negatif ve pozitif yanları var, grup olmanın da zor yanları vardı. Negatif tarafları beni yormaya başladı. Mutsuz olduğum için ayrılmak istedim. Televizyonda anlatılmayacak kadar karışık şeyler var. Bunu yapmak istemezdim, benim kararımdı gruptan ayrılmak. Daha iyi bir yere gitmiyordu benim için" dedi…
Giriş Tarihi: 19.1.2019 14:43Güncelleme Tarihi: 19.1.2019 14:45
'Hepsi' grubunun üyesi Cemre Kemer, dün katıldığı programda "Mutsuzdum" diyen Gülçin Ergül'e sosyal medya hesabından "Kendi iyiliğin için sus" diyerek sitem etti.