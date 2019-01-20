Makbule teyze Yeşil Kart çıkarttı

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Kibariye'nin, yıllar önce 'Şofer Tünay' sözüyle hafızalara kazınan annesi Makbule Tokmak, devlet desteği almaya başladı. Eşi Ali Küçükbalçık'ın borçları nedeniyle evine haciz gelen Kibariye'nin, annesiyle tartıştığı ve maddi desteğini kestiği öne sürüldü.Hiçbir sosyal güvencesi olmayan Makbule Hanım, maddi durumu yetersiz vatandaşlara verilen Yeşil Kart'a başvurdu. Yeşil Kart ile devlet desteği almaya başlayan Tokmak, son olarak kızının Ali Küçükbalçık'tan boşanacağı haberini duyunca göbek attığı videoyla gündeme gelmişti.Bir konserden 60-70 bin TL kazanan Kibariye'nin, annesine verdiği maddi desteği kestiği iddia ediliyor.