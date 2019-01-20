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Makbule teyze çıkarttı

Kibariye, gerginlik yaşadığı annesi ’a verdiği maddi desteği kesti. Sosyal güvencesi olmayan , çareyi devlete sığınmakta buldu. Yaşlı kadın, ’tan yararlanmaya başladı

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2019
Makbule teyze Yeşil Kart çıkarttı
ANNE-KIZ ARASINDA KRİZ
Kibariye'nin, yıllar önce 'Şofer Tünay' sözüyle hafızalara kazınan annesi Makbule Tokmak, devlet desteği almaya başladı. Eşi Ali Küçükbalçık'ın borçları nedeniyle evine haciz gelen Kibariye'nin, annesiyle tartıştığı ve maddi desteğini kestiği öne sürüldü.

GÖBEK ATMIŞTI
Hiçbir sosyal güvencesi olmayan Makbule Hanım, maddi durumu yetersiz vatandaşlara verilen Yeşil Kart'a başvurdu. Yeşil Kart ile devlet desteği almaya başlayan Tokmak, son olarak kızının Ali Küçükbalçık'tan boşanacağı haberini duyunca göbek attığı videoyla gündeme gelmişti.

Bir konserden 60-70 bin TL kazanan Kibariye'nin, annesine verdiği maddi desteği kestiği iddia ediliyor.
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Makbule teyze Yeşil Kart çıkarttı
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