‘Zirvedeyim’ dedim, yine bir tartışma çıkabilir’

Popçu Hande Yener, önceki akşam 'Aşk Tohumu' adlı parçasına klip çekti. Yener, "Bambaşka bir klip oldu. Yine zirvedeyim" diyerek iddialı konuştu. Ünlü şarkıcı, Demet Akalın'la barışmasıyla ilgili soruya "Barıştık ama hâlâ bir araya gelemedik. Az önce 'Zirvedeyim' dedim ya, her an yeni bir tartışma çıkabilir, bekleyin" diye yanıt verdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun tatil fotoğraflarının yayınlanması üzerine açtığı davayı kazanmasıyla ilgili de konuşan Yener, "Görünmek istemez anlarım ama galası olunca çağırıyor" diyerek oyuncuyu eleştirdi. Hülya Avşar'ın sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili de fikri sorulan Yener, şöyle konuştu: "Hülya her anlamda Hülya. Ona çok değer veriyorum. Hep konuşuyoruz, 'Sana laf atan olursa söyle, icabına bakarım diyorum."