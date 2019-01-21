Güzellik için buluştular

BUGÜN NELER OLDU

İş,sanat ve cemiyet dünyasından pek çok isim, Crown Estetik'in Nişantaşı'ndaki açılış davetinde buluştu. Gülay Kamaz'ın davetiyle gerçekleşen açılışa; Monik İpekel, Gül Ergi, Neşe Gönül, Hande Sezer Pekcan, Zeynephan Oğuz, Serap Sarı, Uğurkan Erez, Cenk Torun, Ece Kıral ve Sevgi Toprak gibi birçok isim katıldı. Evsahipliğini Çiğdem Süzer'in yaptığı davette; konuklar, son medikal estetik uygulamaları ve bakımlarla ilgili bilgiler aldı. Merkez; plastik cerrahi ve cilt bakımı alanında da hizmet verecek.