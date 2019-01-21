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Sandalye ritüelini ’ya taşıdı

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Sandalye ritüelini Antalya’ya taşıdı
Sözü ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan yeni şarkısı 'Deliler'i müzikseverlerin beğenisine sunan Berkay, yine listelerin zirvesine adını yazdıracak gibi görünüyor. Konserlerine aralıksız devam eden ünlü popçu, geçtiğimiz hafta sonunda Konya ve Antalya'da performans sergiledi. Berkay, sözleri 'Deliler benden iyiler / Bende batık kalpte gemiler / Yüreğim, ruhum aşkından senden asla vazgeçmediler' olan yeni şarkısı 'Deliler'i de ilk kez Konya konserinde seslendirdi. Berkay, sandalye üstünde şarkı söyleme geleneğini ise Antalya konserinde de devam ettirdi.
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Sandalye ritüelini Antalya’ya taşıdı
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