Haberler > Günaydın Haberleri > Sinemanın kalbi Eskişehir’de atacak

Sinemanın kalbi ’de atacak

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Sinemanın kalbi Eskişehir’de atacak
Film yapımcılarının, ciddi dekor ve geniş alan gerektiren filmler için yaşadıkları sıkıntılara AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı çözüm buldu. Eskişehir'de kurulacak plato, birçok kategoride sinema filmi çekilebilecek teknik imkana sahip olacak. Sakallı; "Bu projenin sinema sektörünün yeni cazibe merkezi olmasını bekliyorum. Dev plato Eskişehir'e de istihdam sağlayacak, Türkiye'nin gururu olacak" dedi. Sakallı; Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar ve Mustafa Uslu olmak üzere birçok yapımcıya bu platoda film çekmeleri için çağrıda bulundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sinemanın kalbi Eskişehir’de atacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN