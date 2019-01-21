Sinemanın kalbi Eskişehir’de atacak

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Filmyapımcılarının, ciddi dekor ve geniş alan gerektiren filmler için yaşadıkları sıkıntılara AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı çözüm buldu. Eskişehir'de kurulacak plato, birçok kategoride sinema filmi çekilebilecek teknik imkana sahip olacak. Sakallı; "Bu projenin sinema sektörünün yeni cazibe merkezi olmasını bekliyorum. Dev plato Eskişehir'e de istihdam sağlayacak, Türkiye'nin gururu olacak" dedi. Sakallı; Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar ve Mustafa Uslu olmak üzere birçok yapımcıya bu platoda film çekmeleri için çağrıda bulundu.