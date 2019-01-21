‘Tatlıses’le aramızda kırgınlık kalmadı’

BUGÜN NELER OLDU

Ünlüşarkıcı İzzet Yıldızhan, önceki akşam Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahneye çıktı. Yıldızhan, geçtiğimiz hafta yıllardır küs olduğu İbrahim Tatlıses'in annesinin cenazesine katıldığını söyleyerek "Artık aramızda bir kırgınlık kalmadı" dedi. Dokuz çocuk babası olan Yıldızhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayı, oğlunu kucağına almaya hazırlanan Alişan'ın yanlış anladığını belirterek şöyle konuştu: "100 bin lira çocuklarımın yıllık masrafı demek istemiştim, aylık değil. Alişan korkmasın."