Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu 21 Ocak Cumartesi

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanılan Uzman Astrolog Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugünün burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 21 Ocak Pazartesi burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin ilk kısmında günlük burç yorumlarını bulabilir, ikinci kısmında ise gerçekleşen Kanlı Ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkisini okuyabilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 21 OCAK 2019 PAZARTESİ

Astrogündem; Bu gece Aslan burcunda yılın ilk Ay Tutulmasına şahit olduk. Bu gökyüzü olayı tüm dünyayı etkisi altın alırken dünyaca ünlü isimlerin ani kayıplarını duyabiliriz. Uçak veya tren kazaları da dünyanın derdi olabilir. Aynı şekilde uluslararası şirketlerin büyük skandalları deşifre olurken tutulmanın gücünü 24 saate hissedeceğiz.

KOÇ: Bugün gece Ay Tutulmasını misafir ettik. Beklediğin bir alacağın gecikmesi veya eksik gelmesi gibi bir sorunlarla karşılaşabilirsin. Sabırlı olup biraz daha beklemelisin. Profesyonel hayata duygularını karıştırmaman gerektiğinin artık farkında olman gerekiyor.

BOĞA: Bugün sana sunulan ihtimaller üzerine çalışabilir ve sana en uygun davranışı seçebilirsin. Rekabete dayalı bir iş hayatın varsa, potansiyelini yeterince ortaya koyamadığını düşünebilirsin. Hemen korkuya kapılmanın sana hiçbir faydası yok. İş hayatındaki disiplinli tutumunun sana geri dönüşümü mutlaka büyük olacak.

İKİZLER: Bugün ateş burcunda Ay Tutulması gerçekleşti. İş yerindeki değişimler, taşınmalar, yükselmeler, yeni insanlar kafanı karıştırıyor olabilir. Bu değişim rüzgârları oraya ait olmadığını düşündürebilir. Eğer gerçekten kendine güveniyorsan yıllardır emek verdiğin şeylerin üstesinde biraz daha durup kazanabilirsin.

YENGEÇ: Bugünlerde sık sık hayatın gidişatından memnuniyetsizliğini dile getirmeye başladın. İşyerinde çalışma saatlerindeki yoğunluk, sevmediğin bir işi yapıyor olmanın verdiği rahatsızlık daha çok gözüne batmaya başladı. Bugün farklı bir iş alanına yönelmeyi düşünebilirsin.