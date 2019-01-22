‘Don Kişot Operası’ ilk kez sahnede

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin opera olarak Türkiye'de ilk kez sahnelediği 'Don Kişot'un prömiyeri, önceki gece yapıldı. İspanyol yazar Miguel de Cervantes'in 1600'lerin başında yazdığı 'Don Kişot'tan esinlenilerek bestelenen 'Don Quichotte Operası', yoğun hazırlık sürecinin ardından Türkiye'de ilk defa Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelendi.Recep Ayyılmaz'ın sahneye koyduğu, Zdravko Lazarov'un şefliğini yaptığı müzikalin koro şefliğini Paolo Villa yaptı. Dekor tasarımı Efter Tunç'a, kostüm tasarımı Gizem Betil'e, ışık tasarımı Yakup Çartık'a, koreografi ise Beyhan Murphy'e ait olan müzikalde; Aylin Ateş, Özge Kalelioğlu, Deniz Likos, Suat Arıkan, Gökhan Ürben, N. Işık Belen, Umut Kosman, Begüm Karacasu, Banu Ergün, Funda Güllü, Can Reha Gün, Bahadır Özkoca, Zafer Çiftçi, Çağrı Köktekin gibi oyuncular dönüşümlü olarak rol alıyor. Oyun; yarın ve 25-26-29-30 Ocak tarihlerinde sahnelenecek.