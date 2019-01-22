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: Acı unutulmaz ama paylaştıkça azalır

Bir hafta önce annesi Leyla Tatlı'yı kaybeden , kendisini bu acı gününde yalnız bırakmayanlara teşekkür etti...

Giriş Tarihi: 22.1.2019 11:53
İbrahim Tatlıses: Acı unutulmaz ama paylaştıkça azalır

Sosyal medya hesabından annesi ile fotoğrafını paylaşan Tatlıses altına bu notu düştü:
Acı unutulmaz ama paylaştıkça azalır. Bugün canım anamın, LEYLA SULTAN'ımın yedisi... Acımızı benimle ve ailemle paylaşan; Sayın Cumhurbaşkanıma, hükümet yetkililerine, siyaset, sanat, basın ve iş dünyasından değerli dostlarıma teşekkür ederim. Cenazemize ve taziyemize, Türkiye'nin dört bir yanından, memleketim Şanlıurfa'dan hatta yurtdışından gelen ve baş sağlığı dileklerini ileten kıymetli dostlarıma, sevenlerime ve aile eşrafımıza ayrıca teşekkür ederim... ALLAH annem için ettiğiniz duaları kabul eylesin. İyi ki varsınız; sizler SAĞOLUN, VAROLUN...

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İbrahim Tatlıses: Acı unutulmaz ama paylaştıkça azalır
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