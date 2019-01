Laura Narjes kimdir?

Laura Narjes, 8 Ağustos 1990 yılında Almanya'nın Medlen kentine dünyaya geldi. Babası Alman, annesi Yunan vatandaşıdır. Amerikan yapımı olanve Yunanistan'da yayınlanan 'So You Think You Can Dance' yarışmasına katıldı.

ANT1 MediaLab'da gazetecilik okudu ve ardından mezun olduğu Yunanistan Medditeranean College'da İş-Pazarlama çalışmalarına devam etti.

Yunanistan'ın MAD TV, ET1 kanallarında çalıştı.

Ülkesi Yunanistan'da 2011 Eurovision sunuculuğunu yaptı. Flatmates isimli bir dizide rol aldı. Birçok televizyon programında sunucu olarak görev yaptı.