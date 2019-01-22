Palu ailesinden haber var! Palu ailesinin ortak ifade vermemesi için...
Kan donduran olaylarla gündeme gelen Palu ailesinden haber var! atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen Palu ailesinin akıbeti merak edilirken Palu ailesiyle ilgili haber geldi. Biri çocuk iki kişinin öldürülmesi ve karmaşık aile içi ilişkileriyle gündeme oturan Palu ailesi mensupları için cezaevinde özel tedbirler alındı. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 22.1.2019 10:57Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 11:01
Tutuklandıktan sonra Kocaeli'deki T1 tipi kapalı cezaevine konulan 6 kişi, daha sonra mahkum ve tutukluların saldırı ihtimali ortaya çıkınca Kandıra'daki Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine nakledildi.