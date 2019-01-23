Financial Times’tan İstanbul Modern’e övgü

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern ve Karaköy'deki yeni binası; Financial Times Property Listings'de yayınlanan 'İstanbul'da yaşamak için beş neden' başlıklı yazıda yer aldı. İstanbul'un dinamik bir çağdaş sanat ortamına sahip olduğunun vurgulandığı yazıda, İstanbul Modern ve 16. İstanbul Bienali'ne ilk sırada yer verildi. Müzenin, Karaköy'deki yeni binasının 2021'de kapılarını yeniden açana kadar tüm faaliyetlerini Beyoğlu'nda yer alan geçici mekanında sürdürdüğü belirtildi.