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Karın keyfini doyasıya çıkardılar

Giriş Tarihi: 23.1.2019
Karın keyfini doyasıya çıkardılar
Sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri geçtiğimiz hafta sonu Uludağ'da buluştu. Monte Baia Otel'de gerçekleşen renkli bir etkinlikte bol bol kayak yapan ünlüler, kar üstünde oyunlar oynadı. Etkinliğe katılan ünlü oyuncular, üç gün boyunca hareketli ve eğlenceli saatler geçirdi. Buz kırma yarışı, halat çekme ve halka atma oyunlarıyla renklenen gündüz eğlencelerinde hareketli dakikalar yaşanırken, akşamları otelde keyifli yemekler yendi.

ÜNLÜLERDEN YOĞUN ILGI
Etkinliğe katılan ünlü isimler arasında Aslıhan-Mert Kılıç, Özde Özder, Sinan Güleryüz, Burak Yörük, Merve Oflaz, Tolga Mendi, Elifcan Ongurlar, Sercan Badur, Beste Kökdemir, Merve Sevin, Itır Esen, Gözde Kansu, Engin Tozak ve Burak Serdar Şenal vardı.
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Karın keyfini doyasıya çıkardılar
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