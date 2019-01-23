Karın keyfini doyasıya çıkardılar

BUGÜN NELER OLDU

Sanatve magazin dünyasının ünlü isimleri geçtiğimiz hafta sonu Uludağ'da buluştu. Monte Baia Otel'de gerçekleşen renkli bir etkinlikte bol bol kayak yapan ünlüler, kar üstünde oyunlar oynadı. Etkinliğe katılan ünlü oyuncular, üç gün boyunca hareketli ve eğlenceli saatler geçirdi. Buz kırma yarışı, halat çekme ve halka atma oyunlarıyla renklenen gündüz eğlencelerinde hareketli dakikalar yaşanırken, akşamları otelde keyifli yemekler yendi.Etkinliğe katılan ünlü isimler arasında Aslıhan-Mert Kılıç, Özde Özder, Sinan Güleryüz, Burak Yörük, Merve Oflaz, Tolga Mendi, Elifcan Ongurlar, Sercan Badur, Beste Kökdemir, Merve Sevin, Itır Esen, Gözde Kansu, Engin Tozak ve Burak Serdar Şenal vardı.