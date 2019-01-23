Sen Anlat Karadeniz bu akşam atv’de! Sen Anlat Karadeniz 37. Bölümde neler olacak?

Fırtınalar estiren dizi ‘Sen Anlat Karadeniz’ izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatan dizi, 2. Sezon 37. bölümüyle 23 Ocak Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Dizide bu akşam; Nefes’i hapse gönderen Vedat, Yiğit’i kaçırır. Tahir, Yiğit’i kurtarmak için harekete geçerken Saniye ölümle burun burunadır. İşte Sen Anlat Karadeniz dizisi 37. Bölümünde olacaklar ve Sen Anlar Karadeniz 37. Bölüm fragmanı…
Giriş Tarihi: 23.1.2019 09:51Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 10:09
Nefes'i hapse gönderen Vedat, Yiğit'i kaçırır. Tahir, Yiğit'i kurtarmak için harekete geçerken Saniye ölümle burun burunadır.