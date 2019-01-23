Ustalar ‘Sefiller’in prömiyerinde

BUGÜN NELER OLDU

Vıctor Hugo'nun klasik romanı 'Sefiller'den uyarlanan 'Sefiller' adlı müzikli oyunun prömiyeri, Ali Poyrazoğlu ve Erhan Yazıcıoğlu gibi sanat dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla geçtiğimiz akşamı Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti. Provaları 90 gündür aralıksız süren müzikali, Bora Severcan yönetiyor. Atılgan Gümüş, Tanju Yıldırımlar, Cenk Bıyık, Ayça Tanoğlu ve Selen Severcan gibi yetenekli oyuncuların hayat verdiği 'Sefiller'in prömiyerine; Ali Poyrazoğlu ve Erhan Yazıcıoğlu gibi çok sayıda tiyatrosever katıldı.